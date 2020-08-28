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Трамп назвал НБА «политической организацией»

09:40

Президент США Дональд Трамп заявил, что НБА стала похожа на «политическую организацию», раскритиковав лигу за отмену матчей плей-офф из-за кризиса с ранением темнокожего жителя штата Висконсин.

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По мнению хозяина Белого дома, протесты из-за действий полиции являются «лицемерными и неконструктивными», учитывая молчание баскетбольной лиги по поводу нарушения прав человека в Китае, где у НБА большая аудитория. «Я не думаю, что это хорошо для спорта и для страны», — приводит AP мнение Трампа относительно политических выступлений баскетболистов.

Ранее представитель администрации президента США заявил, что протесты в НБА, спровоцированные нападением полицейского на Джейкоба Блейка в Висконсине, являются «абсурдными и глупыми». «Игрокам НБА очень повезло, что у них есть накопления, которые позволяют им взять выходной на работе без печальных последствий для своего кошелька», — отреагировал на события старший советник Белого дома Джаред Кушнер.

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