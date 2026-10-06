«Филадельфия» победила «Нью-Йорк» в предсезонном матче

«Филадельфия» на своем паркете победила «Нью-Йорк» в предсезонном матче НБА — 120:97.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Филадельфии» Джейлен Браун — у него 22 очка.

«Сиксерс» свой следующий предсезонный матч проведут 9 октября на выезде с «Бруклином». «Нью-Йорк» в тот же день примет «Вашингтон».

НБА

Предсезонный матч

«Филадельфия» — «Нью-Йорк» — 120:97 (33:32, 39:26, 21:21, 27:18)

Ф: Браун (22 очка), Лав (15), Эджкомб (12)

Н: Ануноби (12), Брансон (12), Шамет (10)