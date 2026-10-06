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Атланта — Мемфис: счет и результат предсезонного матча НБА 6 октября 2026

«Атланта» проиграла «Мемфису» в матче предсезонки НБА

Павел Лопатко

«Атланта» на своем паркете проиграла «Мемфису» в предсезонном матче НБА — 123:132.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Хокс» Кори Кисперт — у него 19 очков.

«Атланта» свой следующий матч предсезонки проведет 9 октября — в гостях с «Сан-Антонио». «Мемфис» примет «Орландо» 8 октября.

НБА

Предсезонный матч

«Атланта» — «Мемфис» — 123:132 (35:32, 26:49, 37:29, 25:22)

А: Кисперт (19 очков), Александер-Уокер (14), Ньювелл (12 + 12 подборов)
М: Джексон (14), Джером (12), Уэллс (12)

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