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Детройт — Финикс: счет и результат предсезонного матча НБА 6 октября 2026

«Детройт» переиграл «Финикс» в предсезонном матче НБА

Павел Лопатко

«Детройт» победил «Финикс» в домашнем предсезонном матче НБА — 109:107.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Пистонс» Роналд Холланд — у него 14 очков.

«Финикс» свой следующий матч предсезонки проведет 8 октября в гостях с «Чикаго». «Детройт» 11 октября встретится на выезде с «Вашингтоном».

НБА

Предсезонный матч

«Детройт» — «Финикс» — 109:107 (21:35, 29:33, 34:16, 25:23)

Д: Холланд (14 очков), Каннингэм (10), Коллинз (10)
Ф: Букер (13), Брукс (11), Грин (11)

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НБА
БК Детройт Пистонс
БК Финикс Санс
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