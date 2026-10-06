«Детройт» переиграл «Финикс» в предсезонном матче НБА

«Детройт» победил «Финикс» в домашнем предсезонном матче НБА — 109:107.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Пистонс» Роналд Холланд — у него 14 очков.

«Финикс» свой следующий матч предсезонки проведет 8 октября в гостях с «Чикаго». «Детройт» 11 октября встретится на выезде с «Вашингтоном».

НБА

Предсезонный матч

«Детройт» — «Финикс» — 109:107 (21:35, 29:33, 34:16, 25:23)

Д: Холланд (14 очков), Каннингэм (10), Коллинз (10)

Ф: Букер (13), Брукс (11), Грин (11)