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«Торонто» проведет весь сезон-2020/21 в США

20:43
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«Торонто» объявил, что проведет все домашние матчи сезона-20/21 в Тампа-Бэй, Флорида.

Из-за правил пересечения границы США и Канады в связи с COVID-19 команда все-таки не сможет вернуться в Торонто в текущем сезоне. Перед началом чемпионата ожидалось, что «Рэпторз» будут играть в Тампа-Бэй только в первой половине регулярки.

Как рассказал президент «Торонто» Масаи Уджири, клуб с радостью проведет остаток сезона в «городе чемпионов». На прошлой неделе местные «Бакканирс» победили в Супербоуле.

«Рэпторз» находятся на 5-м месте в Восточной конференции с результатом 12-13.

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