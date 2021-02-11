«Финикс» обыграл «Милуоки», «Оклахома» проиграла «Лейкерс» в овертайме

«Финикс» обыграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:124.

Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, чей дабл-дабл (47 очков+11 подборов) не помог его команде уйти от поражения.

В параллельной встрече «Лейкерс» обыграл «Оклахому» — 113:114 ОТ. Для команды из Лос-Анджелеса эта победа стала третьей подряд в овертайме.

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Милуоки» — 125:124 (32:32, 27:39, 39:30, 27:23)

«Лейкерс» — «Оклахома» — 114:113 ОТ (23:37, 34:30, 23:17, 25:21, 9:8)