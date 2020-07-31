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Тест на COVID-19 одного из игроков «Сакраменто» дал неубедительный результат

21:35

Тест на коронавирус одного из игроков «Сакраменто», сделанный 29 июля, дал неубедительный результат, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Известно, что баскетболист сдал отрицательные тесты 30 и 31 июля, поэтому его участие в сегодняшней игре с «Сан-Антонио» возможно. Спортсмен после сдачи неубедительного теста был помещен на карантин.

Ранее COVID-19 переболели баскетболисты «Кингз» Харрисон Барнс, Джабари Паркер, Алексей Лень и Бадди Хилд.

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