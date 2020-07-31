Тест на COVID-19 одного из игроков «Сакраменто» дал неубедительный результат

Тест на коронавирус одного из игроков «Сакраменто», сделанный 29 июля, дал неубедительный результат, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Известно, что баскетболист сдал отрицательные тесты 30 и 31 июля, поэтому его участие в сегодняшней игре с «Сан-Антонио» возможно. Спортсмен после сдачи неубедительного теста был помещен на карантин.

Ранее COVID-19 переболели баскетболисты «Кингз» Харрисон Барнс, Джабари Паркер, Алексей Лень и Бадди Хилд.