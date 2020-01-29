Шакил О'Нил впервые дал интервью после гибели Коби

Бывший баскетболист «Лейкерс» Шакил О'Нил впервые дал интервью телевидению после смерти своего бывшего партнера по команде Коби Брайанта. 41-летний Брайант погиб в результате крушения вертолета 26 января.

— То, что мы потеряли, возможно, величайшего игрока «Лейкерс» в истории, величайшего баскетболиста, это просто... Слушайте, мне скажут: «Не торопись, приди в себя, но мне это будет трудно. Я все равно не сплю, постараюсь высказаться, — цитирует CBC Шакила. — Я не мог представить ничего подобного. Я никогда не видел ничего подобного. Все баскетбольные кумиры, на игре которых я вырос, я их вижу, они старые.

Его дочкам я говорил: «Привет, я дядюшка Шак». Не думаю, что они знали меня как баскетболиста. Это неважно. Просто «привет, я дядюшка Шак».