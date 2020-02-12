«Сан-Антонио» прервал неудачную серию, обыграв «Оклахому»

«Оклахома» на своем паркете проиграла «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА (106:114). «Спэрс» прервали неудачную серию из пяти поражений.

В другой встрече «Нью-Орлеан» одолел «Портленд» (138:117). Для «Пеликанс» это третья победа кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Портленд» — 138:117 (27:36, 36:29, 41:21, 34:31)

«Оклахома» — «Сан-Антонио» — 106:114 (14:25, 27:24, 36:30, 29:35)

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