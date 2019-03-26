09:25 | Баскетбол — НБА

Нуркич получил ужасную травму. Видео

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Боснийский центровой "Портленда" Юсуф Нуркич получил серьезную травму ноги в состоявшемся в понедельник матче с "Бруклином" (148:144).

По ходу второго овертайма Нуркич неудачно приземлился на левую ногу.

До этого момента баскетболист успел набрать 32 очка, совершил 16 подборов и стал самым результативным игроком своей команды. Победа над "Бруклином" гарантировала "Портленду" выход в плей-офф.

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