Нуркич получил ужасную травму. Видео

Боснийский центровой "Портленда" Юсуф Нуркич получил серьезную травму ноги в состоявшемся в понедельник матче с "Бруклином" (148:144).

По ходу второго овертайма Нуркич неудачно приземлился на левую ногу.

Jusuf Nurkic suffers GRUESOME injury! Prayers up 🙏 pic.twitter.com/pGywtldAw2 – Basketball Forever (@Bballforeverfb) 26 марта 2019 г.

До этого момента баскетболист успел набрать 32 очка, совершил 16 подборов и стал самым результативным игроком своей команды. Победа над "Бруклином" гарантировала "Портленду" выход в плей-офф.