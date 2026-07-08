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Лаури подписал контракт с «Торонто» и завершил карьеру в НБА

Евгений Козинов
Корреспондент

Разыгрывающий защитник Кайл Лаури объявил о завершении профессиональной карьеры. 40-летний американец подписал однодневный контракт с «Торонто», чтобы уйти из баскетбола после 20 лет в НБА в качестве игрока «Рэпторз». Он стал 12 баскетболистом, отыгравшим 20 сезонов в лиге.

«Спасибо моей семье, друзьям, партнерам по команде, тренерам и, особенно, болельщикам. Спасибо, Торонто. Спасибо, Канада. Это официально — я завершаю карьеру как игрок «Торонто Рэпторс», — сказал Лаури в прощальном видеобращении, опубликованном в соцсетях игрока.

Последние 2,5 сезона Лаури провел в «Филадельфии». Ранее он также по 3 года играл в «Майами» и «Хьюстоне», а также 9 лет провед в «Торонто».

В сезоне-2025/26 Лаури сыградл в 14 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 1,2 очка, 0,6 подбора и 0,8 передачи.

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