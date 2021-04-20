НБА: результаты матчей дня 20 апреля
06:40
20 апреля в Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны очередные матчи регулярного сезона.
НБА. Регулярный сезон
«Детройт» — «Кливленд» — 109:105 (37:22, 25:31, 22:23, 25:29)
«Филадельфия» — «Голден Стэйт» — 96:107 (24:24, 31:31, 15:20, 26:32)
«Бостон» — «Чикаго» — 96:102 (30:24, 18:18, 18:32, 30:28)
«Вашингтон» — «Оклахома» — 119:107 (38:25, 26:33, 24:21, 31:28)
«Индиана» — «Сан-Антонио» — 94:109 (21:36, 23:19, 22:27, 28:27)
«Майами» — «Хьюстон» — 113:91 (30:28, 24:27, 35:19, 24:17)
«Милуоки» — «Финикс» — 127:128 ОТ (25:24, 29:31, 36:28, 26:33, 11:12)
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