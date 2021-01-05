30 очков Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Сакраменто»
08:36
«Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 137:106.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 30 очков. На его счету также 8 передач и 9 подборов. Напомним, в прошлой игре Карри набрал 62 очка.
НБА
Регулярный сезон
«Голден Стэйт» — «Сакраменто» — 137:106 (37:20, 31:28, 32:27, 37:31)
Г: Карри (30), Убре (18), Уиггинс (16).
С: Фокс, Барнс (оба — 18), Хилд (10).
5 января.
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