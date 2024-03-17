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Сегодня, 06:31

«Голден Стэйт» победил «Лейкерс», Карри набрал 31 очко

Руслан Минаев
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«Голден Стэйт» на выезде победил «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:121.

Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс («Лейкерс») — 40 очков. У лидера «Уорриорз» Стефена Карри 31 очко.

«Голден Стэйт» обошел «Лейкерс» в турнирной таблице Западной конференции. Команда Стива Керра (9-е место) одержала 35-ю победу в 66 матчах. У клуба из Лос-Анджелеса (10-е место) — 36 побед в 68 матчах.

НБА

Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Голден Стэйт» — 121:128 (36:30, 30:37, 27:35, 28:26)

Л: Джеймс (40), Расселл (23+13 передач), Хатимура (14)

Г: Карри (31), Томпсон (26), Куминга (23)

17 марта. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».

«Мемфис» — «Оклахома» — 112:118 (27:29, 27:27, 24:35, 34:27)

М: Бэйн (22), Г. Джексон, Дж. Джесксон (оба — 19)

О: Уильямс (23), Холмгрен (22 + 11 подборов), Гилджес-Александер (20)

17 марта. Мемфис. «FedExForum».

«Чикаго» — «Вашингтон» — 127:98 (32:19, 35:26, 28:24, 32:29)

Ч: Досунму (34), Вучевич (29 + 13 подборов), Карузо (16)

В: Кисперт (16), Кулибали (15), Пул (13)

17 марта. Чикаго. «United Center».

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Лейкерс
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