«Филадельфия» победила «Юту», «Финикс» вырвал победу у «Шарлотт»

«Филадельфия» (15-6) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победила «Юту» (12-9) — 103:94. Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Руди Гобер, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов.

В параллельной встрече «Шарлотт» (8-14) дома проиграл «Финиксу» (9-10) — 104:109. В концовке встречи хозяева вели со счетом 104:102, но позволили соперника набрать семь баллов подряд.

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