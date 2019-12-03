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«Филадельфия» победила «Юту», «Финикс» вырвал победу у «Шарлотт»

05:37
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«Филадельфия» (15-6) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победила «Юту» (12-9) — 103:94. Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Руди Гобер, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов.

В параллельной встрече «Шарлотт» (8-14) дома проиграл «Финиксу» (9-10) — 104:109. В концовке встречи хозяева вели со счетом 104:102, но позволили соперника набрать семь баллов подряд.

НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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