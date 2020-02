Джонс выиграл конкурс данков

Форвард «Майами» Деррик Джонс стал победителем конкурса бросков сверху в рамках Звездного уик-энда НБА. В финальном противостоянии он превзошел Аарона Гордона из «Орландо». Баскетболистам пришлось выполнить по две дополнительные попытки в финале.

Aaron Gordon lost the dunk contest by one point to Derrick Jones Jr. after jumping over Tacko Fall. pic.twitter.com/3nBarEXuwb