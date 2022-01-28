ЦСКА одержал победу над УНИКСом в Евролиге

ЦСКА обыграл УНИКС в матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 86:75.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Алексей Швед. Он набрал 27 очков. У УНИКСа 21 очко набрали Лоренцо Браун и Марио Хезоня.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице Евролиги. УНИКС на 7-й позиции.

В следующем туре ЦСКА 2 февраля сыграет с «Эфесом», а УНИКС в тот же день встретится с «Альбой».

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УНИКС (Россия) — ЦСКА (Россия) — 75:86 (20:16, 12:21, 25:27, 18:22)

28 января.