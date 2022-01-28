Воронцевич поделился ожиданиями от предстоящего матча УНИКСа с ЦСКА в Евролиге

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич поделился мнением о предстоящем матче Евролиги с ЦСКА.

«Перед этим матчем у нас был довольно плотный график игр. С другой стороны, наша команда — не исключение, все участники Евролиги находятся в одинаковых условиях. В текущем сезоне мы уже дважды обыгрывали армейцев. Это приятная история, но она уже в прошлом. Сейчас нам надо писать новую. Уверен, москвичи готовятся к самому настоящему реваншу. Очень ждем наших болельщиков на трибунах и надеемся порадовать их положительным результатом на табло!» — приводит слова Воронцевича пресс-служба клуба.

В первом круге регулярного чемпионата Евролиги казанская команда обыграла армейцев со счетом 88:67, а в игре Единой лиги ВТБ текущего сезона красно-синие уступили со счетом 64:69.

Матч УНИКС — ЦСКА пройдет сегодня, 28 января, начало — в 19.00 по московскому времени.