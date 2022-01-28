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Сегодня, 21:50

Перасович прокомментировал поражение от ЦСКА в матче Евролиги

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение от ЦСКА (75:86) в матче Евролиги.

«Прежде всего, поздравляю ЦСКА. Сегодня они играли очень умно. В нападении они всегда находили способ делать броски в последнюю секунду и хорошо играли в обороне, так что сегодня они заслужили победу. Я думаю, было ясно, что у нас проблемы с энергией, потому что мы впервые проиграли битву по количеству перехватов и передач за матч. Мы всегда хороши в этом, но сегодня ЦСКА был лучше», — приводит слова тренера сайт Евролиги.

УНИКС занимает 7-е место в турнирной таблице. В следующем матче казанская команда сыграет с немецким клубом «Альба». Игра пройдет 2 февраля.

Источник: https://www.euroleague.net/main/results/showgame?gamecode=203&seasoncode=E2021#!quotes
БК УНИКС
БК ЦСКА
Велимир Перасович
Евролига
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