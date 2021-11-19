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УНИКС обыграл «Альбу» в матче Евролиги

20:56
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УНИКС одержал победу над «Альбой» (85:71) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

УНИКС (Россия) — «Альба» (Германия) — 85:71 (13:26, 27:22, 19:12, 26:11)

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Евгений Петров все материалы автора
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