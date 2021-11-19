Марк Газоль станет игроком «Жироны»
Центровой Марк Газоль, который находился в статусе свободного агента, после двух месяцев раздумий принял решение перейти в клуб второго испанского дивизиона «Жирона», сообщает Eurohoops.
Марк уже играл за «Жирону» с 2006 по 2008 год, а затем перебрался в НБА. Последней его командой в лиге были «Лейкерс».
36-летний Газоль стал свободным агентом в межсезонье-2021 после того, как «Лейкерс» обменяли его в «Мемфис», а клуб из Теннесси отчислил испанца.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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