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Марк Газоль станет игроком «Жироны»

15:56
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Центровой Марк Газоль, который находился в статусе свободного агента, после двух месяцев раздумий принял решение перейти в клуб второго испанского дивизиона «Жирона», сообщает Eurohoops.

Марк уже играл за «Жирону» с 2006 по 2008 год, а затем перебрался в НБА. Последней его командой в лиге были «Лейкерс».

36-летний Газоль стал свободным агентом в межсезонье-2021 после того, как «Лейкерс» обменяли его в «Мемфис», а клуб из Теннесси отчислил испанца.

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Иван Шитик все материалы автора
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