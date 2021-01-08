Остин Холлинз: «В игре с «Панатинаикосом» мы качественно сделали свою работу»

Защитник «Зенита» Остин Холлинз поделился мнение о выездной победе петербургского клуба над «Панатинаикосом» (89:77).

«Тренер был прав, когда говорил, что если мы покажем свой уровень баскетбола, то это станет ключом к победе, — рассказал «СЭ» Остин Холлинз. — Мы выдали впечатляющую первую четверть (26:16). При этом понимали, что нам нельзя расслабляться. Это «Панатинаикос» — команда, способная совершить камбэк даже в самом неудачном для себя матче.

Так что мы продолжали быть сфокусированными в каждом эпизоде, качественно выполнили свою работу на протяжении всех 40 минут. Лучшая ли это игра «Зенита» в этом сезоне? Я не знаю. Главное, что мы выиграли сегодня и продолжаем идти в лидирующей группе".

В составе «Зенита» сразу четыре игрока набрали 10 и более очков: Холлинз, Томас, Пангос и Гудайтис. (Тимур Ганеев)