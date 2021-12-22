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В баскетбольном «Реале» вспышка коронавируса, матч Евролиги с ЦСКА под угрозой срыва

06:14
Баскетболисты «Реала». Фото Instagram
Баскетболисты «Реала». Фото Instagram
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В баскетбольном «Реале» зафиксирована вспышка коронавируса.

В ночь с 21 на 22 декабря пресс-служба клуба сообщила о положительных тестах у троих игроков команды — защитника Хуана Нуньеса и форвардов Гершона Ябуселе и Энтони Рэндолфа. Ранее положительные тесты сдали защитники «Реала» Фабьен Козюр и Томас Эртель, центровой Венсан Пуарье и главный тренер «сливочных» Пабло Ласо.

Матч «Реала» против ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Евролиги находится под угрозой срыва, поскольку у мадридцев в составе осталось лишь 7 баскетболистов, при этом участие защитника Руди Фернандеса под вопросом.

Матч «Реал» — ЦСКА должен состояться завтра, 23 декабря, начало встречи запланировано на 22.45 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.realmadrid.com/en/news/2021/12/21/official-announcement-2

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Иван Торопцев все материалы автора
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