В баскетбольном «Реале» вспышка коронавируса, матч Евролиги с ЦСКА под угрозой срыва
В баскетбольном «Реале» зафиксирована вспышка коронавируса.
В ночь с 21 на 22 декабря пресс-служба клуба сообщила о положительных тестах у троих игроков команды — защитника Хуана Нуньеса и форвардов Гершона Ябуселе и Энтони Рэндолфа. Ранее положительные тесты сдали защитники «Реала» Фабьен Козюр и Томас Эртель, центровой Венсан Пуарье и главный тренер «сливочных» Пабло Ласо.
Матч «Реала» против ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Евролиги находится под угрозой срыва, поскольку у мадридцев в составе осталось лишь 7 баскетболистов, при этом участие защитника Руди Фернандеса под вопросом.
Матч «Реал» — ЦСКА должен состояться завтра, 23 декабря, начало встречи запланировано на 22.45 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.realmadrid.com/en/news/2021/12/21/official-announcement-2
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