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«Реал» и «Бавария» одержали победы в Евролиге

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Завершились матчи дня в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги.

«Бавария» обыграла «Панатинаикос» (81:78). «Реал» выиграл у «Црвены Звезды» (79:67).

Испанский клуб занимает первое место в турнирной таблице. У «Баварии» 11-я позиция.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Бавария» (Германия) — «Панатинаикос» (Греция) — 81:78 (22:22, 15:22, 22:16, 22:18)

«Реал» (Испания) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 79:67 (16:13, 16:19, 25:14, 22:21)

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Евгений Петров все материалы автора
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