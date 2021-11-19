«Реал» и «Бавария» одержали победы в Евролиге
Завершились матчи дня в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги.
«Бавария» обыграла «Панатинаикос» (81:78). «Реал» выиграл у «Црвены Звезды» (79:67).
Испанский клуб занимает первое место в турнирной таблице. У «Баварии» 11-я позиция.
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Бавария» (Германия) — «Панатинаикос» (Греция) — 81:78 (22:22, 15:22, 22:16, 22:18)
«Реал» (Испания) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 79:67 (16:13, 16:19, 25:14, 22:21)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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