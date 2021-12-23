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«Баскония» обыграла «Баварию» в Евролиге

23:00
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«Баскония» в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги обыграла «Баварию» со счетом 81:76.

Немецкая команда занимает 13-е место в турнирной таблице, одержав семь побед в 17 матчах.

Испанский клуб находится на 16-м месте, имея на счету шесть побед в 17 встречах.

Баскетбол

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Бавария» (Германия) — «Баскония» (Испания) — 76:81 (13:25, 29:21, 13:21, 21:14)

23 декабря.

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Анна Горшкова все материалы автора
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