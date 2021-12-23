«Баскония» обыграла «Баварию» в Евролиге
«Баскония» в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги обыграла «Баварию» со счетом 81:76.
Немецкая команда занимает 13-е место в турнирной таблице, одержав семь побед в 17 матчах.
Испанский клуб находится на 16-м месте, имея на счету шесть побед в 17 встречах.
Баскетбол
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Бавария» (Германия) — «Баскония» (Испания) — 76:81 (13:25, 29:21, 13:21, 21:14)
23 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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