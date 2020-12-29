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«Реал» на выезде обыграл «Эфес» в Евролиге

22:36
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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Реал» выиграл у «Эфеса» (75:63).

В составе победителей самым результативным стал Фабьен Козер. Он набрал 15 очков. У хозяев с 16 очками лучшим снайпером стал Василие Мичич.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице. Впереди только ЦСКА. «Эфес» на десятом месте.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Реал» (Испания) — 65:73 (20:13, 17:18, 14:21, 14:21)

29 декабря.

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