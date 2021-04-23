Форвард ЦСКА Антонов набрал 500-е очко в Евролиге
21:48
Легкий форвард ЦСКА Семен Антонов 23 апреля в матче 1/4 финала Евролиги против «Фенербахче» набрал 500-е в турнире.
В середине третьей четверти 31-летний россиянин реализовал дальний бросок.
Антонов защищает цвета армейского клуба с 2016-го года, успев вместе с командой стать победителем Евролиги-2018/19.
5??0??0?? @EuroLeague points for SAAAAAAIMON ??#CSKAbasket pic.twitter.com/BIAXplXlOZ— CSKA Moscow (@cskabasket) April 23, 2021
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю