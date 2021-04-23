Форвард ЦСКА Антонов набрал 500-е очко в Евролиге

Легкий форвард ЦСКА Семен Антонов 23 апреля в матче 1/4 финала Евролиги против «Фенербахче» набрал 500-е в турнире.

В середине третьей четверти 31-летний россиянин реализовал дальний бросок.

Антонов защищает цвета армейского клуба с 2016-го года, успев вместе с командой стать победителем Евролиги-2018/19.