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Сегодня, 18:39

«Барселона» проявляет интерес к игроку ЦСКА Клайберну

Иван Шитик
Корреспондент

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн может перейти в один из испанских клубов. На игрока претендует «Барселона», сообщает Marca. Каталонский клуб сможет предложить форварду контракт нынешним летом.

Ранее появлялась информация, что в услугах игрока также заинтересован «Реал».

Действующий контракт Клайберна с московским клубом истекает по окончании сезона-2021/22.

В нынешнем розыгрыше Евролиги американский игрок принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 15,7 очка, отдавал 1,8 передачи и делал 5,3 подбора.

БК Барселона
БК ЦСКА
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Уилл Клайберн может перейти из ЦСКА в «Реал»
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