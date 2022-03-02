«Барселона» проявляет интерес к игроку ЦСКА Клайберну

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн может перейти в один из испанских клубов. На игрока претендует «Барселона», сообщает Marca. Каталонский клуб сможет предложить форварду контракт нынешним летом.

Ранее появлялась информация, что в услугах игрока также заинтересован «Реал».

Действующий контракт Клайберна с московским клубом истекает по окончании сезона-2021/22.

В нынешнем розыгрыше Евролиги американский игрок принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 15,7 очка, отдавал 1,8 передачи и делал 5,3 подбора.