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Сегодня, 17:17

Уилл Клайберн может перейти из ЦСКА в «Реал»

Иван Шитик
Корреспондент

«Реал» заинтересован в подписании контракта с разыгрывающим ЦСКА Уиллом Клайберном, сообщает Marca. Мадридский клуб хочет заключить контракт с американцем уже в ближайшее время.

Действующий контракт Клайберна с московским клубом истекает по окончании сезона-2021/22.

В нынешнем розыгрыше Евролиги американский игрок принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 15,7 очка, отдавал 1,8 передачи и делал 5,3 подбора.

Клайберн выступает в составе ЦСКА с 2017 года. Вместе с командой в 2019 году он стал чемпионом Евролиги, получив награду MVP «Финала четырех».

Ранее американский баскетболист Даниэль Хэкетт покинул расположение ЦСКА.

БК Зенит
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