Уилл Клайберн может перейти из ЦСКА в «Реал»
«Реал» заинтересован в подписании контракта с разыгрывающим ЦСКА Уиллом Клайберном, сообщает Marca. Мадридский клуб хочет заключить контракт с американцем уже в ближайшее время.
Действующий контракт Клайберна с московским клубом истекает по окончании сезона-2021/22.
В нынешнем розыгрыше Евролиги американский игрок принял участие в 19 матчах, в которых в среднем набирал 15,7 очка, отдавал 1,8 передачи и делал 5,3 подбора.
Клайберн выступает в составе ЦСКА с 2017 года. Вместе с командой в 2019 году он стал чемпионом Евролиги, получив награду MVP «Финала четырех».
Ранее американский баскетболист Даниэль Хэкетт покинул расположение ЦСКА.
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