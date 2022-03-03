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3 марта, 23:30

«Црвена Звезда» обыграла «Басконию», «Фенербахче» уступил «Эфесу» в Евролиге

Анна Горшкова
Корреспондент

«Црвена Звезда» одержала победу над «Басконией» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Игра закончилась со счетом 86:83.

Сербский клуб идет на 13-м месте в турнирной таблице. «Баскония» находится на 17-й строчке.

В другом матче «Фенербахче» уступил «Эфесу» со счетом 79:84 и опустился на 11-е место в турнирной таблице Евролиги. «Эфес» занимает седьмую позицию.

Баскетбол

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Баскония» (Испания) — 86:83 (13:26, 28:15, 14:15, 31:27)

«Эфес» (Турция) — «Фенербахче» (Турция) — 84:79 (23:14, 18:11, 18:23, 25:31)

3 марта.

БК Анадолу Эфес
БК Баскония
БК Фенербахче
ФК Црвена Звезда
Евролига
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