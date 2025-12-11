Скончался президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник

Президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник умер в возрасте 77 лет, сообщает пресс-служба ФХМР.

Скрынник возглавлял Федерацию хоккея с мячом России с сентября 2009 года. 26 декабря состоится внеочередная конференция организации, на которой будет избран новый президент. Исполком ФХМР абсолютным большинством голосов выдвинул на данную должность кандидатуру Сергея Мяуса.

Скрынник выступал за сыктывкарский «Строитель» и «Водник», в составе которого становился чемпионом СССР среди юношей. По окончании игровой карьеры он перешел на административно-тренерскую работу в «Лесопильщике» и «Северной Двине», а затем вернулся в «Водник», пройдя путь от начальника команды до президента клуба.

Также Скрынник был вице-президентом московского «Динамо» и занимал пост главы Международной федерации бенди (с 2006 по 2022 год).