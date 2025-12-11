Президент FIB Нильссон отметил огромный вклад Скрынника в развитие хоккея с мячом

Президент Международной федерации хоккея с мячом (FIB) Хенрик Нильссон отреагировал на новость о смерти главы Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Бориса Скрынника.

О смерти Скрынника на 78-м году жизни стало известно 11 декабря.

«Борис был не только выдающимся спортсменом и преданным лидером своей национальной федерации, но и дальновидным президентом FIB. Его неустанная преданность и страсть к бенди способствовали развитию этого вида спорта во многих новых странах. Россия принимала несколько чемпионатов мира на самом высоком уровне — его огромный вклад никогда не будет забыт. От имени FIB мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и всем, кто соприкоснулся с его жизнью и работой», — приводит слова Нильссона пресс-служба федерации.

Скрынник возглавлял ФХМР с сентября 2009 года, а с 2006 по 2022 год был президентом FIB.

Будучи игроком, он выступал за сыктывкарский «Строитель» и «Водник», в составе которого становился чемпионом СССР среди юношей.