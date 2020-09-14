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«Динамо» и «Волга» одержали четвертые победы в Кубке России подряд

19:45

Московское «Динамо» и «Волга» продолжили победные серии в Кубке России-2020. Столичный клуб разгромил «Родину» 13:2, а ульяновцы одолели «Мурман» — 5:3.

Кубок России

Запад

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Строитель» (Сыктывкар) — 6:4 (1:1)

«Старт» (Нижегородская область) — «Водник» (Архангельск) — 2:6 (1:3)

«Родина» (Киров) — «Динамо» (Москва) — 2:13 (0:5)

«Мурман» (Мурманск) — «Волга» (Ульяновск) — 3:5 (1:2)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/bandy/L/russiacup/2020/

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