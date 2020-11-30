Чемпион мира Бергвалл вернулся на лед в 50 лет и забил гол

Бывший защитник сборной Швеции Маркус Бергвалл возобновил карьеру спустя шесть лет. Хоккеист вышел на лед в 50 лет в составе «Болтика» и помог родной команде одержать победу со счетом 5:2. На 38-й минуте он провел гол с углового.

Предыдущим клубом в карьере Бергвалла был «Моссерудс», за который он выступал с 2012 по 2014 год, после чего ушел из бенди.

Также защитник выступал за ряд шведских клубов, включая «Болтик» (1991-1999, 2001-2003, 2004/05) и «Хаммарбю» (1999-2001, 2005-2007). В России он провел два сезона: в составе «Ракеты» (2003/04) и московского «Динамо» (2007/08).

За сборную Швеции Бергвалл выступал с 1993 по 2009 год и четырежды побеждал на чемпионатах мира: в 1997, 2003, 2005 и 2009 году.