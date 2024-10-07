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«У матери психические проблемы». Сын Ральфа Шумахера поддержал отца после каминг-аута

Экс-пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер признался в нетрадиционной ориентации
Артем Белинин
Корреспондент
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Ральф Шумахер и его сын Давид
Ральф Шумахер и его сын Давид.
Фото Global Look Press
Новый поворот.

Сын Ральфа Шумахера Давид поддержал отца в конфликте с матерью. 22-летний автогонщик заявил, что у нее «проблемы с психикой». Ранее родной брат легендарного пилота «Формулы-1» Михаэля совершил каминг-аут (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

В чем конфликт?

Семейство Шумахеров — большое, и если в одной его половине происходит тихая и драматичная история с много лет не появлявшимся на публике Михаэлем, то во второй творится настоящее безумие. Ральф, брат прославленного гонщика «Формулы-1», в августе заявил о том, что любит мужчин (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). При этом до 2015 года он 14 лет был в браке с Корой Шумахер, у пары есть сын Давид.

Бывшая супруга летом отреагировала на признание Ральфа очень эмоционально: «Для меня это просто как нож в сердце! Слухи появились, когда Ральф еще участвовал в «Формуле-1». Я спрашивала его не раз, правда это или нет, и он отвечал: «Нет, тебе надо обратиться к психологу». Я слепо верила ему, его слово было для меня законом. Теперь я чувствую, что меня просто использовали ради собственной выгоды. Я потратила впустую лучшие годы своей жизни», — цитирует Кору издание Daily Mail.

За Ральфа заступился Давид — написал эмоциональное письмо, в котором негативно высказался о поступках своей матери. По его мнению, сейчас она ведет себя некрасиво по отношению к нему и отцу.

Ральф Шумахер (справа) с женой Корой
Ральф Шумахер (справа) с женой Корой.
Фото Global Look Press

«Обычно я предпочитаю не говорить о семейных делах. Но похоже, моя мама придерживается другого мнения. Что же, пришло время покончить с этим: я хочу избавиться от постоянных вопросов, почему мама так настроена против меня и отца.

К сожалению, сколько я себя помню, у нее были проблемы с психикой. В соцсетях и СМИ можно заметить, что иногда у нее случаются обострения. Когда мне было 4 или 5 лет, она хотела врезаться со мной на машине в дерево. К счастью, близкий друг нашей семьи вовремя отреагировал и спрятал ключи», — написал Давид.

По его словам, после развода Кора угрожала сыну испортить карьеру, если тот решит жить с отцом.

 
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«Она пообещала разрушить мою мечту стать гонщиком. Мама находилась в таком психическом состоянии, что не могла воспитывать меня. И еще я не хотел каждый день слушать от нее рассказы о том, какой плохой у меня отец. Я не хотел находиться с ней рядом. Однажды она пыталась забрать меня к себе против моей воли. Ситуация зашла так далеко, что пришлось вызвать полицию — она принялась избивать отца, ее невозможно было остановить», — продолжил юноша.

При этом, по мнению сына, Ральф после развода пытался оставаться в хороших отношениях с бывшей женой.

«Он не раз просил дать ей еще один шанс. Но ничего не получалось, потому что мама каждый раз впадала в депрессию и теряла контроль над собой. А то, как она ведет себя сейчас... это просто позор. Они разведены уже девять лет. Не трогай нас и дай нам жить своей жизнью, тогда мы тоже оставим тебя в покое!» — написал Давид.

Ральф Шумахер (справа) и его жена Кора
Ральф Шумахер (справа) и его жена Кора.
Фото Global Look Press

Кора отреагировала немедленно

В письме 22-летнего гонщика прозвучали очень серьезные обвинения, поэтому Кора никак не могла их проигнорировать.

«Мне очень больно от этих публичных обвинений и клеветы в мой адрес. У меня нет сил! Эти обвинения никоим образом не оправданы и не соответствуют действительности», — написала женщина в социальных сетях спустя несколько часов.

Более того, по словам Давида, мама через адвоката потребовала удалить публикацию. «К сожалению, правда, оказалась настолько болезненной, что она обратилась к сыну через адвоката», — заявил юноша.

 
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Шумахеры — гоночное семейство. Самый известный — Михаэль, многократный чемпион «Формулы-1», легенда автоспорта. Сын Михаэля Мик также был гонщиком «Формулы-1», как и брат Ральф. Давид пошел по стопам отца и дяди. В 2024 году он выступает в ADAC GT Masters.

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