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11 октября, 15:00

Американцам помогут подняться с колен в «Формуле-1». Хотя они только что проиграли суд россиянам

«Тойота» вернулась в «Формулу-1» и станет спонсором «Хаас»
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Болид Нико Хюлькенберга и логотип «Тойоты»
«Тойота» станет спонсором команды «Хаас».
Фото Global Look Press
Японская компания «Тойота» возвращается в королевскую серию и будет спасать аутсайдеров из «Хаас».

Автомобильный концерн «Тойота» возвращается в «Формулу-1» после 15-летнего перерыва. Японский гигант, внезапно закрывший заводскую команду в 2009 году, на сей раз заключил соглашение о сотрудничестве с американской конюшней «Хаас». Этот проект представлен в королевской серии вот уже восемь лет, но его пилоты пока ни разу не доезжали до подиума. За «Хасс» в 2021 году выступал россиянин Никита Мазепин. Суды после разрыва его контракта по политическим причинам продолжались два с половиной года и закончились победой «Уралкалия» — компании, спонсировавшей нашего гонщика. «Тойота» не так давно прекратила отношения с МОК, заявив, что выступает против политизации спорта.

Очевидные преимущества

Уже на «Гран-при США», который пройдет 18-20 октября, на машинах Нико Хюлкенберга и Кевина Магнуссена появятся логотипы «Тойоты», а гоночное подразделение японского автоконцерна получит статус «официального технического партнера». Однако, в чем конкретно будет заключаться сотрудничество, пока не ясно. В пресс-релизе говорится, что стороны будут делиться опытом и знаниями, а также ресурсами: «Тойота» предоставит свои услуги в области разработки и производства инженерных решений, а «Хаас» предложит свои экспертные знания и возьмет на себя коммерческую реализацию этих решений.

болид &laquo;Хаас&raquo; с&nbsp;логотипами &laquo;Уралкалия&raquo; и&nbsp;российским триколором. Российская компания засудила команду «Формулы-1». Разрыв контракта обошелся в миллионы

«Я очень рад, что «Хаас» и «Тойота» начинают техническое партнерство, объединяя свои усилия, — заявил руководитель «Хааса» Айо Комацу. — Мировой лидер в области автомобильной промышленности будет сотрудничать с нашей организацией и оказывать ей поддержку с намерением развивать и углублять свои технические знания и инженерные навыки — партнерство такого рода принесет очевидные преимущества обеим сторонам. Возможность использовать ресурсы и знания «Тойоты», получать преимущества, связанные с применением их технических и производственных процессов, станет важнейшим фактором, способствующим нашему развитию, ведь мы хотим добиться дальнейшего повышения нашей конкурентоспособности в «Формуле-1».

Основным техническим партнером «Хааса» до сих пор был «Феррари» — контракт со скудерией действует до 2028 года. Итальянцы поставляют американцам свои моторы, а также помогают с гонщиками. Появление в обойме партнеров из «Тойоты» не помешает этому сотрудничеству. Однако заводские возможности у японцев очень серьезные, что открывает перед «Хаас» возможность выбраться из недр командного и личного зачетов. Ранее тойотовцев пытался обхаживать «Макларен» и по этому поводу даже сделал своим резервным пилотом японского гонщика Рио Хиракаву. Но в итоге японцы предпочли дружбу с тандемом «Хаас» — «Феррари».

Акио Тоёда
Акио Тоёда.
Фото Global Look Press

Политический вопрос

В истории «Тойоты» есть очень серьезные успехи в мире авто- и мотоспорта. Представители японского концерна выигрывали гонки «24 часа Ле-Мана», чемпионаты WRC, ралли-рейд «Дакар» в классе внедорожников, достойно выступали в кольцевой серии NASCAR и в чемпионате MotoGP. А вот с «Формулой-1» у этого автопроизводителя не заладилось. В нулевых существовал амбициозный проект заводской команды, но руководители «Тойоты» тогда хотели быстрых успехов и в итоге все испортили своей торопливостью. Проект в 2009 году было решено свернуть со странной ссылкой на то, что компания хочет больше заботиться об экологии и вкладывать деньги в развитие электромобилей. Очевидно, теперь с экологией в мире все стало намного лучше, и «Тойота» возвращается. Хотя пока как «официальный партнер», а не как непосредственный участник «Гран-при».

В мае японский концерн принял решение прекратить сотрудничество с МОК, которому за девять лет выплатил примерно 835 миллионов долларов. Toyota была главным поставщиком транспортных услуг для Олимпиад, а теперь спортивным чиновникам придется искать на эту роль другого спонсора. Причиной для развода, по словам руководителя компании Акио Тоёды, стала излишняя политизация Игр. «Я уже некоторое время задаюсь вопросом: действительно ли МОК ставит спортсменов на первое место? — отметил Тоёда. — Для меня Олимпиада должна быть просто возможностью наблюдать за тем, как спортсмены достигают невозможного, независимо от своей национальности и социального происхождения».

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Правда, если японцы искали в «Формуле-1» партнера, не подверженного политическому влиянию, то «Хаас» — худший из возможных вариантов. Весной 2022 года руководитель этой команды Гюнтер Штайнер по политическим причинам уволил российского пилота Никиту Мазепина и разорвал контракт с его спонсором «Укралкалием». Это решение привело к долгим судебным тяжбам и выплате в пользу нашей компании 8 миллионов евро. Для Штайнера скандал с Мазепиным и спортивные неудачи в конце концов обернулись отставкой. В январе нынешнего года на это место пришел Айо Комацу — именно его заинтересованность в соглашении с «Тойотой» в итоге стала решающей. Вот только поможет ли это «Хаасу» составить конкуренцию лидерами «Формулы-1» — пока что большой вопрос.

Формула-1
Хаас
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