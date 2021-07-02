Второй шанс для «Мерседеса» на «Ред Булл Ринге»

Вторая гонка в Австрии будет совсем не похожа на первую.

Доминирующая победа Ферстаппена на «Гран-при Штирии» была впечатляющей, однако на «Гран-при Австрии» ему будет сложно повторить такой трюк. Разгром «Мерседеса» не должен вводить в заблуждение: Хэмилтон умеет переворачивать ход чемпионата, а Боттас часто силен именно в Австрии. Более того, на расклад гонки могут повлиять новые аспекты в виде мягких шин и неожиданной погоды.

Мягкие шины, дождь, месть «Мерседеса»

Первая гонка на «Ред Булл Ринге» не изобиловала яркими моментами и получилась довольно-таки блеклой, однако в эти выходные второй австрийский заезд обязательно вернет обещанное зрелище. «Пирелли» приготовили более мягкие шины для «Гран-при Австрии», что может поменять расклад сил в пелотоне. В прошлое воскресенье командам хватило одного пит-стопа для оптимального выступления в гонке. Более того, пилоты старались избегать использования самого мягкого комплекта шин, пройдя большую часть дистанции на «медиуме» или «харде». На «Гран-при Австрии» комплекты станут еще мягче, что не только разнообразит стратегии команд, но и покажет, кто из пилотов лучше всех умеет беречь шины на длительной дистанции.

Безынтересный «Гран-при Штирии» получился таким сухим во многом благодаря отсутствию обещанных осадков во время уик-энда. На этот раз дождь снова прогнозируется на гонку, однако в «Формуле-1» всегда нужно с настороженностью относиться к таким предсказаниям. Мягкий комплект шин и возможные осадки могут придать остроту второй гонке на «Ред Булл Ринге», но все же многое будет зависеть от самих действующих лиц чемпионата. Макс Ферстаппен включил режим доминирования и не дает шанса Хэмилтону приблизиться в чемпионате. Тяжело привыкнуть к раскладу, где «Мерседес» и Льюис Хэмилтон не являются главной силой в «Формуле-1», однако команда и пилот действительно начинают терять хватку. Тем не менее потенциальная месть «Серебряных стрел» на «Ред Булл Ринге» переломит ситуацию в чемпионате, и к «Гран-при Великобритании» мы можем увидеть уже другую команду в роли фаворита сезона.

Приблизятся ли к лидерам Боттас и Перес?

Вторые пилоты «Мерседеса» и «Ред Булла» Валттери Боттас и Серхио Перес в последнее время радуют яркими очными сражениями за подиум. В Штирии в гонке за бронзу победу одержал Боттас, который в квалификации выглядел сильнее даже собственного напарника по команде. «Мерседес» рассчитывает, что во втором уик-энде на «Ред Булл Ринге» Боттасу не помешают штрафы, чтобы показать свой реальный максимум в Штирии. «Гран-при Австрии» является особенным этапом для финна - здесь ему уже удалось завоевать три поула и две победы. Стоит ожидать, что не только Хэмилтон окажет достойную конкуренцию Максу Ферстаппену во второй гонке на «Ред Булл Ринге».

Что же касается Переса, то пока что в Австрии ему тяжело бороться с лидерами на равных. В Штирии мексиканец сильно отстал от пары Ферстаппен - Хэмилтон и упустил подиум из-за медленного пит-стопа. Более того, высококлассный пилотаж в исполнении Ландо Норриса заставит Переса постоянно оглядываться назад, обороняя позиции от быстрого «Макларена». Тем не менее Макс Ферстаппен продемонстрировал, что на «Ред Булле» можно добиваться уверенных побед на австрийской трассе, поэтому мексиканец обязан прибавить во второй гонке. «Гран-при Штирии» оставил определенную недосказанность в группе лидеров, поэтому «Гран-при Австрии» предоставит ясный расклад сил в этой битве.

Второй шанс для Расселла попасть в десятку

Если не брать в расчет лидеров сезона, то главная интрига «Гран-при Австрии» связана с Джорджем Расселлом. В первой гонке британец сделал все, чтобы набрать первые очки в составе «Уильямса». К сожалению, проблемы с давлением воздуха в пневматической системе болида привели к сходу Расселла в гонке. На этот раз пилоту «Уильямса» предоставляется вторая возможность заработать важнейшие очки для своей команды. Первая гонка показала, что Джорджу даже не нужен сумасшедший этап с большим количеством сходов, чтобы попасть в десятку. Так что если британцу удастся избежать проблем на «Гран-при Австрии», то финиш в очковой зоне станет вполне реальным для «Уильямса».

Расписание уик-энда

2 июля, пятница

12:30 Первая тренировка

16:00 Вторая тренировка

3 июля, суббота

13:00 Третья тренировка

16:00 Квалификация

4 июля, воскресенье

16:00 Гонка

Ред Булл Ринг

Длина круга — 4,318 м

Количество кругов — 71

Дистанция гонки — 307,452 км