Владелец «Ред Булла» считает, что Квят не уступает гонщикам топ-команд

Владелец команд «Ред Булл» и «Альфа Таури» Дитрих Матешиц высоко оценил уровень гонщиков, в том числе пилота «Таури» Даниила Квята.

— Каждый из наших пилотов уже доказал свое мастерство, — цитирует Матешица Autosport. — У Макса Ферстаппена есть все качества, необходимые для борьбы за чемпионский титул. Я поражен тем, как отлично Алекс Албон преодолел все трудности по ходу своего дебютного сезона в «Формуле-1». А Даниил Квят и Пьер Гасли ничуть не уступают гонщикам топ-команд.

Сегодня Квят примет участие в тестах «Формулы-1 в Барселоне. Пьер Гасли будет пилотировать завтра.