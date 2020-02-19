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Владелец «Ред Булла» считает, что Квят не уступает гонщикам топ-команд

10:15
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Владелец команд «Ред Булл» и «Альфа Таури» Дитрих Матешиц высоко оценил уровень гонщиков, в том числе пилота «Таури» Даниила Квята.

— Каждый из наших пилотов уже доказал свое мастерство, — цитирует Матешица Autosport. — У Макса Ферстаппена есть все качества, необходимые для борьбы за чемпионский титул. Я поражен тем, как отлично Алекс Албон преодолел все трудности по ходу своего дебютного сезона в «Формуле-1». А Даниил Квят и Пьер Гасли ничуть не уступают гонщикам топ-команд.

Сегодня Квят примет участие в тестах «Формулы-1 в Барселоне. Пьер Гасли будет пилотировать завтра.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/61170-ditrih-mateshic-kvyat-i-gasli-nichut-ne-ustupayut-gonshchikam-top-komand

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