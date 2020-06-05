Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Владелец Indycar рассказал, когда «Феррари» сможет присоединиться к гоночной серии

15:58

«Феррари» провела ряд переговоров с руководством IndyCar о заявке команды на сезон-2022, рассказал владелец гоночной серии Роджер Пенске.

— Думаю, вы слышали об этом, — приводит GPFans слова Пенске. — Мы действительно провели переговоры с «Феррари», команда проявила интерес к серии. Думаю, что «Феррари» может присоединиться к нам уже в 2022 году, когда вступит в силу новый регламент по двигателям. Будет здорово, если в IndyCar появится третий автопроизводитель.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир