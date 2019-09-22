Тото Вольфф: «Все были удивлены маневром «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф признал, что «Феррари» переиграла его команду в гонке «Гран-при Сингапура». Льюис Хэмилтон финишировал четвертым, а Валттери Боттас — пятым, тогда как «Феррари» оформила победный дубль.

— Хэмилтон рисковал вернуться в траффике, а «Феррари» все сделала верно, — цитирует ВВС Вольффа. — Ей нечего было терять. Все были удивлены маневром «Феррари» с пит-стопами. Мы поняли, что уже упустили Феттеля, поэтому решили сыграть от обратного и затянуть пит-стоп. Хэмилтон сказал, что шины в хорошем состоянии. Но мы не рассчитали. Резина все-таки сработала не так, как ожидали, поэтому мы потеряли конкурентоспособность.

Нам все время приходится беспокоиться из-за «Феррари». Она выиграла последние несколько гонок. Мы не можем почивать на лаврах после удачной первой части сезона. Когда расслабляешься, тебя догоняют.