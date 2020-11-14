Стролл выиграл квалификацию «Гран-при Турции», Квят стал только 17-м
Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл показал лучший результат в квалификации «Гран-при Турции». Заезды проходили в непростых погодных условиях: квалификация даже прерывалась на продолжительное время из-за сильного дождя.
Вторым стартует пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, третьим — Серхио Перес из «Рейсинг Пойнт».
Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» провел неудачную квалификацию. Он показал только 17-й результат, не попав даже во второй сегмент.
Турция
Чемпионат мира
14-й этап
«Гран-при Турции»
Квалификация
1. Лэнс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.47,765
2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.48,055
3. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.49,321
4. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 1.50,448
5. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.51,595
6. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.52,560
7. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1.52,622
8. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.52,745
9. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.53,258
10. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.57,226
11. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) -1.54,945
12. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.55,169
13. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.55,410
14. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.56,696
15. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.58,556
16. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 2.08,007
17. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 2.09,070
18. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 2.10,017
19. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 2.12,909
20. Николас Латифи (Канада, Williams) — 2.21,611