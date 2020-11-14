Стролл выиграл квалификацию «Гран-при Турции», Квят стал только 17-м

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл показал лучший результат в квалификации «Гран-при Турции». Заезды проходили в непростых погодных условиях: квалификация даже прерывалась на продолжительное время из-за сильного дождя.

Вторым стартует пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, третьим — Серхио Перес из «Рейсинг Пойнт».

Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» провел неудачную квалификацию. Он показал только 17-й результат, не попав даже во второй сегмент.

Турция

Чемпионат мира

14-й этап

«Гран-при Турции»

Квалификация

1. Лэнс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.47,765

2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — 1.48,055

3. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 1.49,321

4. Александр Албон (Таиланд, Red Bull) — 1.50,448

5. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1.51,595

6. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1.52,560

7. Эстебан Окон (Франция, Renault) — 1.52,622

8. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.52,745

9. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1.53,258

10. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.57,226

11. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) -1.54,945

12. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 1.55,169

13. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.55,410

14. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.56,696

15. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.58,556

16. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 2.08,007

17. Даниил Квят (Россия, AlphaTauri) — 2.09,070

18. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 2.10,017

19. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 2.12,909

20. Николас Латифи (Канада, Williams) — 2.21,611