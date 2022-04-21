Штайнер прокомментировал просьбу команд «Формулы-1» изучить сходство болидов «Хааа» и «Феррари»

Гюнтер Штайнер высказался по поводу просьбы команд «Формулы-1» изучить болиды «Хаас» и «Феррари».

«Все, что мы делаем, соответствует регламенту. Я сказал ФИА: «Приходите и проверяйте нас каждый день, потому что мы не делаем ничего плохого». Например, даже сегодня сотрудники ФИА находится рядом с нами и проводят необходимые проверки. И мы им рады, потому что, если они что-то найдут, мы просто это улучшим. Но мы не копировали чужую машину, и нам нечего бояться, так что пусть приходят к нам хоть каждый день, будем только рады», — приводит слова Штайнера GrandPrix.

19 апреля появилась информация, что три команды «Формулы-1» попросили Международную автомобильную федерацию (ФИА) изучить сходство между болидами «Феррари» и «Хаас».