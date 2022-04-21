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Сегодня, 19:46

Леклер заявил, что ограбление не повлияет на его выступление на «Гран-при Эмилии-Романьи»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал об ограблении, которое произошло перед «Гран-при Эмилии-Романьи».

19 апреля гонщика обокрали во время прогулки. Неизвестные люди представились поклонниками гонщика и попросили сфотографироваться с ним. Они украли часы Rolex.

«Не буду вдаваться в подробности. Неприятный опыт. Я особо не могу больше сказать: ситуацией занимается полиция, которая пытается их найти.

Все прошло не так гладко, как пишут, но в целом я порядке и сосредоточен на уик-энде. На выступление это не повлияет», — приводит слова Леклера GPFans.

«Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет в Имоле с 22 по 24 апреля.

Источник: https://www.gpfans.com/en/f1-news/80742/leclerc-performance-won-t-be-hurt-by-watch-theft/
Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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