Леклер заявил, что ограбление не повлияет на его выступление на «Гран-при Эмилии-Романьи»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал об ограблении, которое произошло перед «Гран-при Эмилии-Романьи».

19 апреля гонщика обокрали во время прогулки. Неизвестные люди представились поклонниками гонщика и попросили сфотографироваться с ним. Они украли часы Rolex.

«Не буду вдаваться в подробности. Неприятный опыт. Я особо не могу больше сказать: ситуацией занимается полиция, которая пытается их найти.

Все прошло не так гладко, как пишут, но в целом я порядке и сосредоточен на уик-энде. На выступление это не повлияет», — приводит слова Леклера GPFans.

«Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет в Имоле с 22 по 24 апреля.