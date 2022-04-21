Ферстаппен поделился мнением о соперничестве с Леклером в сезоне-2022 «Формулы-1»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о соперничестве с Шарлем Леклером из «Феррари» в сезоне-2022.

«Каждый гонщик отличается от других — с точки зрения того, как именно он атакует или защищается. Вот почему каждое соперничество получается своего рода уникальным.

Но для меня кажется естественной борьба с гонщиками, с которыми мы уже соперничали раньше, еще в картинге, и теперь соперничаем в «Формуле-1?. В частности, с Шарлем Леклером — мне кажется классным, что два молодых гонщика борются за победу. Мне кажется, у нас с Шарлем состоялось уже несколько отличных дуэлей», — приводит слова Ферстаппена racingnews365.

После трех этапов Ферстаппен занимает шестое место в личном зачете с 25 очками. Леклер лидирует, набрав 71 очко.

Четвертый этап сезона «Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет с 22 по 24 апреля.