Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 17:14

Ферстаппен поделился мнением о соперничестве с Леклером в сезоне-2022 «Формулы-1»

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о соперничестве с Шарлем Леклером из «Феррари» в сезоне-2022.

«Каждый гонщик отличается от других — с точки зрения того, как именно он атакует или защищается. Вот почему каждое соперничество получается своего рода уникальным.

Но для меня кажется естественной борьба с гонщиками, с которыми мы уже соперничали раньше, еще в картинге, и теперь соперничаем в «Формуле-1?. В частности, с Шарлем Леклером — мне кажется классным, что два молодых гонщика борются за победу. Мне кажется, у нас с Шарлем состоялось уже несколько отличных дуэлей», — приводит слова Ферстаппена racingnews365.

После трех этапов Ферстаппен занимает шестое место в личном зачете с 25 очками. Леклер лидирует, набрав 71 очко.

Четвертый этап сезона «Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет с 22 по 24 апреля.

Источник: https://racingnews365.com/verstappen-explains-why-he-is-racing-leclerc-differently-to-hamilton
Формула-1
Ред Булл
Феррари
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
0
Читайте также
«Это просто невероятно». Овечкин повторил великий рекорд Гретцки в НХЛ
Хамски опоздал, потом целовал руки и дарил коньяк в конфетах. Как мирились Губерниев и Бузова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бинотто — о контракте Сайнса: «Карлос доказал, что у него есть талант, который мы ожидали»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости