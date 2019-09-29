Роберт Шварцман: «Ни с кем из представителей «Формулы-1» не общался»

Российский гонщик «Према» Роберт Шварцман занял второе место в первой гонке в Сочи и стал чемпионом обновленной «Формулы-3». С представителями «Формулы-1» россиянин пока не общался.

— Рад, что мне удалось оформить чемпионство в первой гонке в Сочи из двух, — цитируют «Известия» Шварцмана. — Болельщики очень здорово меня поддерживали, это особенное ощущение — выступать на домашнем этапе. Жаль, что не получилось победить в гонке, но я доволен итоговым результатом. Сезон сложился очень удачно, и теперь можно немного перевести дух и проехать последнюю гонку в свое удовольствие.

Лично я ни с кем не общался из представителей «Формулы-1», это делают мои менеджеры. Я делаю свою работу на трассе и не отвлекаюсь на посторонние вещи. Возможное попадание в «Альфа Ромео»? Ничего не знаю об этом.