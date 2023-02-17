Гасли: «Теперь я готов начать следующий этап — будущее полностью в моих руках»

Пилот «Альпин» Пьер Гасли рассказал о настроен на сезон 2023 года в «Формуле-1».

«По мере приближения начала сезона, мое волнение возрастает. Для меня честь быть гонщиком «Альпин», и я хочу поскорее полностью освоиться в команде. Я уже провел много времени на базе и готов начать новую главу в своей карьере.

Я благодарен «Ред Булл» за их поддержку и помощь в том, что я смог стать тем, кем стал. Однако теперь я готов начать следующий этап — будущее полностью в моих руках. Сейчас я сосредоточен на плотном взаимодействии с командой и хочу стабильно показывать высокие результаты, чтобы помочь «Альпин» добиться поставленных целей», — цитирует пилота Autosport.

Сезон-2023 стартует с этапа в Бахрейне, который пройдет с 3 по 5 марта. С 23 по 25 февраля там же состоятся предсезонные тесты.