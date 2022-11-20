Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 22:41

Хэмилтон: «Сезон-2022 входит в топ-3 худших в моей карьере»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Льюис Хэмилтон.
Фото Global Look Press

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги сезона-2022 в «Формуле-1».

Британец не смог финишировать в гонке на «Гран-при Абу-Даби», которая состоялась в воскресенье, 20 ноября и стала последней в этом чемпионате.

«Это явно не лучший сезон, но и не самый тяжелый в моей карьере. Думаю, 2011 год был самым сложным для меня. Впрочем, сезон-2022 явно входит в топ-3 худших. При этом он гораздо сильнее предыдущих и для меня, и для работы с командой. Мы оставались едиными весь год, несмотря ни на что. Так что этот год принес много плюсов.
Рад, что этот сезон закончен. Я до последней гонки верил, что у меня есть шанс на победу. Важно сохранять надежду и продолжать работать. Я отдал все, что мог, а гонка в Абу-Даби в каком-то смысле описывает весь сезон для меня», — приводит Crash.net слова Хэмилтона.

По итогам сезона Хэмилтон занял шестое место в личном зачете с 240 очками. 37-летний британец является семикратным чемпионом «Формулы-1».

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
2
0
Читайте также
В Катаре завершилась церемония открытия чемпионата мира 2022 года
Рекордсменка, красотка на немецком ТВ и мама: как менялась биатлонистка Нойнер
Выстреливший в представителя СК РФ анапский должник не нанес ему вреда
Джо Байден отмечает свой 80-летний юбилей в кругу семьи в Белом доме
Сберегли рубли: выгодно ли сейчас покупать квартиру
Как вести себя на дороге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги сезона для команды

Перес подвел итоги сезона-2022 в «Формуле-1»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости