Хэмилтон: «Сезон-2022 входит в топ-3 худших в моей карьере»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги сезона-2022 в «Формуле-1».

Британец не смог финишировать в гонке на «Гран-при Абу-Даби», которая состоялась в воскресенье, 20 ноября и стала последней в этом чемпионате.

«Это явно не лучший сезон, но и не самый тяжелый в моей карьере. Думаю, 2011 год был самым сложным для меня. Впрочем, сезон-2022 явно входит в топ-3 худших. При этом он гораздо сильнее предыдущих и для меня, и для работы с командой. Мы оставались едиными весь год, несмотря ни на что. Так что этот год принес много плюсов.

Рад, что этот сезон закончен. Я до последней гонки верил, что у меня есть шанс на победу. Важно сохранять надежду и продолжать работать. Я отдал все, что мог, а гонка в Абу-Даби в каком-то смысле описывает весь сезон для меня», — приводит Crash.net слова Хэмилтона.

По итогам сезона Хэмилтон занял шестое место в личном зачете с 240 очками. 37-летний британец является семикратным чемпионом «Формулы-1».