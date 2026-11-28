Антонелли выиграл все три тренировки Гран-при Катара

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при Катара. Новый чемпион Формулы-1 проехал круг по трассе «Лусаил» за 1 минуту 22,400 секунды.

Второе место занял его напарник Джордж Расселл (отставание — 0,249 секунды). Третьим стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+0,510), четвертым — Исак Хаджар, пятым — Шарль Леклер из «Феррари».

Гонщики «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри показали шестой и седьмой результаты соответственно. В первую десятку также вошли Арвид Линдблад, Льюис Хэмилтон и Лиам Лоусон. Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг из-за проблем с болидом установил время только в заключительной части сессии и стал 11-м.

Антонелли был быстрейшим и в двух пятничных тренировках. Квалификация состоится 28 ноября в 21.00 мск, гонка — 29 ноября.