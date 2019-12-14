Гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли назвал своей целью возвращение в «Ред Булл». Прошлый сезона 23-летний пилот начал в главной команде австрийского концерна, но после «Гран-при Венгрии» ему перевели во вторую команду.

— Непростой год для меня, но финиш на подиуме «Гран-при Бразилии» я никогда не забуду. Этот результат стал возможен благодаря тому, что я не сдавался после перевода в «Торо Россо», — приводит Autosport слова Гасли. — Конечно, моя цель — вернуться в «Ред Булл». В следующем году я хочу доказать, что способен выступать стабильно хорошо. Мне пригодится опыт, полученный в минувшем сезоне.