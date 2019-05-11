Пьер Гасли: "Мерседес" и "Феррари" сделали скачок вперед"

Пилот "Ред Булла" Пьер Гасли считает, что его команда отстает от конкурентов по развитию машины. На "Гран-при Испании" лидеры привезли обновленные болиды.

– В целом пятничную практику оценю положительно, – цитирует Auto Hebdo Гасли. – Мы проверили много вещей, это шаг в верном направлении. Нужно понять, как работает обновление. Машину чувствую хорошо, но с точки зрения производительности "Мерседес" и "Феррари" сделали огромный скачок вперед. Не будем делать поспешных выводов, но мы теряем много времени на их фоне. Нам придется проанализировать разрыв.